1 minuto in Borsa 20 settembre 2018

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario (+0,99%).

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,17. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il PMI composito dell’Unione Europea, pari a 54,4 punti.

Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,3%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, sono previsti questo pomeriggio dall’Unione Europea l’annuncio della Fiducia consumatori, e dagli Stati Uniti quello delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.507,25 punti.