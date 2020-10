1 minuto in Borsa 20 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

In luce sul listino milanese il comparto bancario (+1,66%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio (-0,76%).

In salita lo spread, che arriva a quota +136 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,74%.

Domani, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto giovedì. Venerdì, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.740,75 punti.