1 minuto in Borsa 20 novembre 2018

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

In buona evidenza a Milano il comparto utility, con un +1,27% sul precedente.

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico (-2,13%).

In lieve rialzo lo spread che si posiziona a 322 punti con un timido incremento di 4 punti.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 9,1%.

Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio degli Ordini beni durevoli, delle Scorte di Petrolio e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.608,75 punti.