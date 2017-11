1 minuto in Borsa 20 novembre 2017

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Mediaset, che registra un progresso del 3,60%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -3,59%.

Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice CFNAI e di Vendita case esistenti.

Mercoledì saranno diffusi il dato sulla Fiducia consumatori dall’Unione Europea, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dagli Stati Uniti.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 6.316,5 punti.