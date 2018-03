1 minuto in Borsa 20 marzo 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Automotive (+1,08%).

Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto Telecomunicazioni (-0,80%).

Scende lo spread, attestandosi a 134 punti, con un calo di 6 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,92%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 5,1 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo nel Regno Unito, pari a 2,7%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende dall’Unione Europea la diffusione della Fiducia consumatori, previsto questo pomeriggio.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio del Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.