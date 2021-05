1 minuto in Borsa 20 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

In buona evidenza a Milano il comparto alimentare (+2,08%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore viaggi e intrattenimento (-0,74%).

Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,22.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 3,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.203,5 punti.