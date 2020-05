1 minuto in Borsa 20 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Diasorin, che mostra un forte incremento del 4,19%.

Le più forti vendite si manifestano su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -5,24%. Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio mostra un timido guadagno e segna un +0,56%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 0,3%, e in Regno Unito, dove il valore è 0,8%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI composito.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.399 punti.