1 minuto in Borsa 20 luglio 2021

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto materie prime (+1,04%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media (-1,39%).

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +115 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,68%.

Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione venerdì.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.619 punti.