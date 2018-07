1 minuto in Borsa 20 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Recordati, con una marcata risalita del 4,06%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -3,44%.

In salita lo spread, che arriva a quota 229 punti, con un incremento di 6 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,56%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Giappone, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 0,7%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto lunedì dagli Stati Uniti l’annuncio sia di Vendita case esistenti, che dell’Indice CFNAI.

In Unione Europea ancora lunedì i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.