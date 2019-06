1 minuto in Borsa 20 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia (+2,93%).

Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro/Dollaro USA, che sale a quota 1,13. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,5%.

Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Questo pomeriggio è in programma il dato sul PhillyFed degli Stati Uniti.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.792,5 punti.