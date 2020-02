1 minuto in Borsa 20 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore sanitario (-2,06%).

Tra le maggiori valute, l’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,08.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a 0,9%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che del PhillyFed.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.709,75 punti.