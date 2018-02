1 minuto in Borsa 20 febbraio 2018

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto Chimico (+2,20%).

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Sanitario (-1,12%).

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 132 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW della Germania, pari a 17,8 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dalla Spagna l’annuncio sia del Fatturato industria, che degli Ordini dell’Industria.

In Unione Europea questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.735,25 punti.