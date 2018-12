1 minuto in Borsa 20 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta nera per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Buona la performance a Milano del comparto chimico (+1,11%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-3,49%).

Tra i cambi majors, seduta positiva per l’Euro/Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,77%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a 1,4%, e il dato sui Prezzi alla Produzione in Italia, pari a 4,5%.

I mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Si attende dalla Francia la diffusione del PIL, previsto domani.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.371,5 punti.