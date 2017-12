1 minuto in Borsa 20 dicembre 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+1,09%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -1,75%.

Il Petrolio archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,50%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita case esistenti, delle Scorte di Petrolio e delle Richieste mutui.

In Unione Europea domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.