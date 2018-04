1 minuto in Borsa 20 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+1,92%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,74%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 118 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,78%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Giappone, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,1%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto lunedì dalla Spagna l’annuncio sia degli Ordini dell’Industria, che del Fatturato industria.

È previsto questo pomeriggio dall’Unione Europea l’annuncio della Fiducia consumatori.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.044,75 punti.