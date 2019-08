1 minuto in Borsa 20 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento (+1,29%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto utility (-1,23%).

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +215 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,46%.

È previsto giovedì dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Giovedì è in programma il dato sul PMI manifatturiero del Giappone.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.730,5 punti.