1 minuto in Borsa 20 agosto 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+2,17%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -9,10%.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.187,3 dollari l’oncia.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto mercoledì negli Stati Uniti l’annuncio di Vendita case esistenti, delle Scorte di Petrolio e delle Richieste mutui.

Giovedì, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.409,75 punti.