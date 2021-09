1 minuto in Borsa 2 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore beni per la casa (+0,90%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media (-1,16%).

Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,19. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.642 punti.