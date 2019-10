1 minuto in Borsa 2 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 2,74%. Le peggiori performance si registrano su Buzzi Unicem, che ottiene -3,19%.

Sul mercato di Chicago, il petrolio è sostanzialmente stabile su 53,72 dollari per barile.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.643,75 punti.