1 minuto in Borsa 2 ottobre 2018

(Teleborsa) – Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility (+0,55%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto costruzioni (-1,94%).

Torna a salire lo spread, attestandosi a 290 punti, con un aumento di 12 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,34%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dall’Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto sempre domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI composito.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.