1 minuto in Borsa 2 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Fiat Chrysler, che mostra un rialzo del 5,89%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A, che prosegue le contrattazioni a -0,53%.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 289 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,32%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 52 punti. Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati.

Sempre negli Stati Uniti lunedì i mercati sono in attesa del PMI composito.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.097,75 punti.