1 minuto in Borsa 2 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 4,25%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -0,75%.

Il Petrolio archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,36%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Unione Europea il dato sul PIL, pari a 0,4%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 8,5%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che degli Occupati ADP.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.712,75 punti.