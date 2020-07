1 minuto in Borsa 2 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

Buona la performance a Milano del comparto bancario (+3,88%).

Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,13.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il Tasso di Disoccupazione pari a 7,4%.

In Italia, lo stesso dato si attesta su 7,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Variazione occupati, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 10.318,25 punti.