1 minuto in Borsa 2 luglio 2018

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Moncler avanza dell’1,26%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -14,42%.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.248,4 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 8,4%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 54,9 punti.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Spese delle Costruzioni, che dell’ISM manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.