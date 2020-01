1 minuto in Borsa 2 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia (+2,64%).

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, distribuito il dato sul PMI manifatturiero dell’Unione Europea, pari a 46,3 punti.

Domani saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il M3 dall’Unione Europea. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI manifatturiero.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 8.649,75 punti.