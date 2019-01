1 minuto in Borsa 2 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Juventus, con un progresso del 6,59%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Unipol, che continua la seduta con -3,18%.

Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio perde lo 0,90% e continua a trattare a 45 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, il valore del PMI manifatturiero è 51,4 punti. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI manifatturiero. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio di M3. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dell’ISM manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.271 punti.