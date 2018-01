1 minuto in Borsa 2 gennaio 2018

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Viaggi e intrattenimento (-1,95%).

In salita lo spread, che arriva a quota 105 punti, con un incremento di 2 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,50%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sul PMI manifatturiero dell’Unione Europea, pari a 60,6 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero.

Domani, in Germania, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.