1 minuto in Borsa 2 febbraio 2021

(Teleborsa) – Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare (+2,11%).

Invariato lo spread, che si posiziona a +113 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge -5,1% su base annuale, mentre si registrano -0,7% su base trimestrale. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del PMI composito.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.334,25 punti.