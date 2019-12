1 minuto in Borsa 2 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Prysmian, che mette a segno un +1,11%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le peggiori performance si registrano su Leonardo, che ottiene -3,11%.

Tra le principali materie prime, l’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 46,9 punti. In Giappone, lo stesso dato si attesta su 48,9 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.425,5 punti.