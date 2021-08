1 minuto in Borsa 2 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+2,70%). Le peggiori performance si registrano su Ferrari, che ottiene -1,85%.

Tra le principali materie prime, l’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 62,8 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Germania, pari a 4,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM manifatturiero, che del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.009,25 punti.