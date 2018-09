1 minuto in Borsa 19 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brembo (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,03%.

Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio che si attesta sui valori della vigilia a 69,92 dollari per barile.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, il valore del PMI composito è 54,4 punti.

Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 2,7%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Partite correnti e dei Permessi edilizi.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.497,25 punti.