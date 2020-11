1 minuto in Borsa 19 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni (+1,62%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio (-2,24%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.861 punti.