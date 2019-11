1 minuto in Borsa 19 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore servizi finanziari (+1,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto assicurativo, che riporta una flessione di -0,78%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +154 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,21%.

È previsto venerdì dalla Germania l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Giovedì è in programma il dato sul PhillyFed sempre degli Stati Uniti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.368 punti.