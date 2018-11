1 minuto in Borsa 19 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Telecom Italia (+3,23%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -3,80%.

Tra le principali materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.221,5 dollari l’oncia.

Un cenno ai prossimi dati macro.

Si attende mercoledì dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, delle Scorte di Petrolio e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Domani, in Francia l’agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.872,5 punti.