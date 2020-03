1 minuto in Borsa 19 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.

Settore media (+6,00%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto automotive (-1,72%).

Tra i principali cambi, giornata nera per l’Euro / Dollaro USA, che affonda con una discesa dell’1,50%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciata la Produzione costruzioni pari a 3,61%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 7,9%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e del Leading indicator.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.098,25 punti.