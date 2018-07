1 minuto in Borsa 19 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Si distingue a Piazza Affari il settore automotive ed esibisce un +1,06% sul precedente.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto costruzioni (-2,27%).

Sessione debole per l’Euro/Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,49%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,5%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PhillyFed e di Stoccaggi gas.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.