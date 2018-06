1 minuto in Borsa 19 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.

Si distingue a Piazza Affari il settore Chimico (+0,86%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto Tecnologia (-3,19%).

Invariato lo spread, che si posiziona a 216 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,52%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Permessi edilizi e dell’Apertura cantieri.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.