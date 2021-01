1 minuto in Borsa 19 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.

In luce sul listino milanese il comparto automotive (+2,15%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto alimentare (-0,78%).

In discesa lo spread, che retrocede a quota +112 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,58%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Germania il dato sull’Indice ZEW, pari a 61,8 punti, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su -0,3%. Si attende domani dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.921,75 punti.