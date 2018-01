1 minuto in Borsa 19 gennaio 2018

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferragamo (+3,19%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -0,80%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 139 punti, mostrando un piccolo calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,97%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -1,5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende lunedì dalla Spagna la diffusione degli Ordini dell’Industria e del Fatturato industria.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.