1 minuto in Borsa 19 febbraio 2021

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Leonardo che segna un importante progresso del 7,41%. Le peggiori performance si registrano su DiaSorin, che ottiene -4,53%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +96 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 0,4%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,7%. I mercati sono in attesa dell’Indice IFO della Germania, in previsione lunedì. Martedì, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.682,25 punti.