1 minuto in Borsa 19 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

In luce sul listino milanese il comparto chimico, con un +0,43% sul precedente. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto bancario (-1,71%).

Sale lo spread, attestandosi a +272 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,81%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a -13,4 punti, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a 14.200 unità. Sono previsti giovedì dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall’Unione Europea quello del PMI manifatturiero.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.044,5 punti.