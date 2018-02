1 minuto in Borsa 19 febbraio 2018

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Tenaris, con una marcata risalita del 3,34%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.

L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.

Si attende sempre domani dalla Germania la diffusione dell’Indice GFK e dell’Indice ZEW.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.810,5 punti.