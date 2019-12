1 minuto in Borsa 19 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Si distingue a Piazza Affari il settore beni per la casa ed esibisce un +0,47% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore costruzioni (-1,42%).

Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia ui valori della vigilia a 1,11.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,6%.Sono previsti domani dal Regno Unito l’annuncio del PIL, e dall’Italia quello dei Prezzi alla Produzione. I mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.592 punti.