1 minuto in Borsa 19 dicembre 2018

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 4,83%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -1,77%.

Nel comparto energetico, lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,65%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 2,3%.

Domani saranno diffusi il dato sulle Vendite al Dettaglio dal Regno Unito, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall’Italia.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.547,5 punti.