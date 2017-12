1 minuto in Borsa 19 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

Buona la performance a Milano del comparto Chimico (+1,04%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Vendite al dettaglio (-2,42%).

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 149 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,81%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 117,2 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio delle Partite correnti, dell’Apertura cantieri e dei Permessi edilizi.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.