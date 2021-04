1 minuto in Borsa 19 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+2,90%). Le peggiori performance si registrano su CNH Industrial, che ottiene -4,99%.

Sul mercato delle materie prime, seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.787,3 dollari l’oncia.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Mercoledì, ancora nel Regno Unito, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora mercoledì.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.