1 minuto in Borsa 19 agosto 2019

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 3,37%.

Tra le materie prime, l’oro è in calo (-0,8%) e si attesta su 1.500,1 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, pari a 1%. Si attende giovedì dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Negli Stati Uniti mercoledì i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.696,75 punti.