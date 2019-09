1 minuto in Borsa 18 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Amplifon (+2,54%). Le più forti vendite si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -5,77%.

Nel comparto energetico, vendite diffuse sul petrolio, che continua la giornata a 58,89 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1%, e in Regno Unito, dove il valore è 1,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.878,5 punti.