1 minuto in Borsa 18 settembre 2018

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore costruzioni (+2,19%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto bancario (-0,91%).

Invariato lo spread, che si posiziona a 239 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,84%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, pubblicato il PMI composito, pari a 54,4 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia delle Partite correnti Zona Euro, che della Produzione costruzioni.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dell’Indice NAHB.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.457,25 punti.