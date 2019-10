1 minuto in Borsa 18 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+2,19%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +128 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.

In Unione Europea annunciate le Partite correnti Zona Euro, pari a 27 Mld Euro. In Italia, pubblicata la Produzione costruzioni con valore pari a -0,1%. Si attende lunedì dalla Germania la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.948,75 punti.